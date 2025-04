O belo golo de Rafael Besugo foi insuficiente para o Sporting B retomar a via das vitórias. Na tarde deste sábado, na visita ao 1.º Dezembro, os jovens leões empataram a um golo.

Neste encontro que inaugurou a 11.ª jornada da fase apuramento campeão, o médio Besugo adiantou o Sporting ao minuto 34. Fora da área, este jovem de 21 anos fez a estreia a marcar, ao cabo de 27 jogos pelos “bês”.

Entre trocas e cartões amarelos – e a preocupante lesão de Rafael Besugo, que deixou o relvado de maca, aos 66 minutos – os anfitriões repuseram a igualdade aos 89 minutos, pelo médio Lucas Dias, em ação há quatro minutos.

Da esquerda para o meio, o canadiano – ex-Sporting B – desferiu um arco indefensável para Diego Callai.

Os leões jogaram reduzidos a dez unidades a partir do minuto 85, pela lesão do médio Kauã Oliveira, que entrou aos 66m para render o também lesionado Rafael Besugo.

Rafael Besugo sai de maca e parece ser uma lesão grave no joelho.



No mesmo jogo em que faz o 1.º golo pelo #SportingB 💔 pic.twitter.com/ZG1E2aoFR7 — Sporting CP Adeptos 🏆 (@Sporting_CPAdep) April 26, 2025

Ao encaixar o segundo empate consecutivo, o Sporting B permanece na vice-liderança, com 17 pontos, a cinco do líder Lusitânia Lourosa. Em simultâneo, os leões ficam à mercê do Varzim (3.º), que pode terminar esta ronda com 17 pontos.

No calendário dos “bês” dos leões segue-se a receção ao Varzim, a 4 de maio.

Por sua vez, o 1.º Dezembro permanece no 7.º e penúltimo lugar deste grupo, com 11 pontos, a três do posto de play-off de subida. Segue-se a visita ao líder Lourosa, na manhã de sábado (11h).