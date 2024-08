Este sábado, o Sporting B entrou a vencer na temporada 2024/25 da Liga 3, depois de triunfar, por 3-2, na visita ao terreno do Sporting da Covilhã.

A disputar a Série B, os leões começaram a vencer aos seis minutos, autoria de Gabriel Silva.

Com João Pereira no comando, depois de ter dirigido a equipa sub-23 na temporada passada, o Sporting cedeu o empate aos 13 minutos, com golo de Pedro Brito. Mas Gabriel Silva voltou a aparecer e fez o 2-1, perto da meia hora de jogo.

A equipa da casa voltou a empatar o jogo, golo de Luís Filipe, aos 51 minutos, mas João Simões não perdoou e resgatou os três pontos para o Sporting B.