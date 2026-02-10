O Sporting B encerrou a 21.ª jornada da II Liga com a segunda vitória consecutiva, desta feita em Paços de Ferreira (3-0). Na noite desta terça-feira, os leões de João Gião inauguraram o marcador aos 16 minutos por Rafael Nel, avançado que atingiu o sétimo golo no campeonato. Pouco depois, aos 24 minutos, foi a vez de o extremo Flávio Gonçalves faturar e alcançar o sexto golo na II Liga.

Antes do intervalo e da reação dos castores, o lateral Rodrigo Dias aplicou o 3-0 aos 45+4 minutos.

Leões em vantagem ao intervalo em Paços de Ferreira 🦁

Assim, o Sporting B segue no terceiro lugar da II Liga, com 35 pontos, igualando o Académico de Viseu (2.º). Segue-se a receção ao “aflito” Portimonense (15.º), no domingo (11h).

Por sua vez, o Paços de Ferreira continua no 18.º e último lugar, com 22 pontos, a dois de zona segura. Os castores guardam um jogo em atraso – visita a Leiria, referente à 20.ª jornada – e recebem o Torreense (4.º), também no domingo (11h).