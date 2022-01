A noite no Estádio de Alvalade não terminou da melhor forma para Ricardo Horta. No momento em que os jogadores do Sp. Braga festejavam com os adeptos a vitória frente ao Sporting (1-2), o internacional português foi atingido por uma garrafa arremessada desde as bancadas.



Os curtos vídeos partilhados pelo clube arsenalista nas redes sociais permitem descortinar o momento em que Ricardo Horta é atingido. O avançado do Sp. Braga acabou por recolher a garrafa e atirá-la para a linha lateral, enquanto tentava perceber de onde o objetivo tinha sido arremesado.



Alguns companheiros de equipa aperceberam-se da situação mas continuaram a festejar o triunfo.



Veja o vídeo: