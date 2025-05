Um dia após a conquista da Taça de Portugal, o Núcleo do Sporting de Espinho emitiu um comunicado nas redes sociais em que denuncia uma tentativa de atropelamento a adeptos sportinguistas.

O incidente terá acontecido pelas 21 horas, pouco depois do apito final no Jamor. Um carro descrito como um «Audi A5 preto» passou a «grande velocidade tentando atropelar os nossos sócios e adeptos do Sporting que estavam pacificamente em festa», denunciam.

A entidade diz que vai colaborar com as autoridades e «tudo fará para descobrir o autor deste ato bárbaro», denunciando a presença de crianças e idosos perto do incidente.

Eis o comunicado na íntegra:

«O Núcleo do Sporting Clube de Portugal de Espinho repudia totalmente os atos de uma tentativa de atropelamento que sócios e adeptos do Sporting sofreram enquanto festejavam nas instalações da nossa sede, pelas 21 horas.

No local, nesse momento, encontravam-se várias crianças e idosos. Poderia ter acabado em tragédia. Um Audi A5 preto passou a grande velocidade tentando atropelar os nossos sócios e adeptos do Sporting que estavam pacificamente em festa, festejando a Taça de Portugal (dobradinha).

O Núcleo de Espinho tudo fará para descobrir o autor deste ato bárbaro e manifesta total solidariedade com os seus sócios e adeptos e tudo fará para proceder e apurar todas as circunstâncias e assim agir judicialmente.

Mais uma vez, a falta de urbanidade de certo tipo de pessoas veio ao de cima, pondo em causa vidas humanas. Qualquer manifestação de violência vai contra os valores do Sporting Clube de Portugal e dos seus Núcleos.»