A equipa feminina do Sporting tem agora um novo autocarro, com linhas semelhantes ao veículo que transporta a equipa masculina, onde predominam as cores preto e verde.

A parte traseira do autocarro tem inscrito o lema «Jogamos sempre em casa» e denota-se ainda a presença de uma leoa. Pode também ver-se o palmarés da equipa, nomeadamente dois campeonatos nacionais, três Taças de Portugal e duas Supertaças.

O interior é visivelmente moderno, com 44 assentos com estofos em pele e o emblema do Sporting bordado. Além disso, o autocarro possui mesas reclináveis e tablets em todos os lugares, bem como LEDs verdes que abrilhantam o interior.

Na parte dianteira, existe uma mesa redonda, casa de banho e cozinha equipada.

Este veículo, pensado para melhorar o conforto das atletas sobretudo em viagens longas, servirá para as jogadoras de todos os escalões.

Veja todos os detalhes do novo autocarro no galeria associada.