O Sporting recebe o Nacional na próxima sexta-feira, dia 11, para um jogo de preparação enquadrado nos trabalhos de pré-época dos dois clubes, apurou o Maisfutebol.

O encontro, que vai decorrer à porta fechada, na Academia Cristiano Ronaldo, em Alcochete, acontece na véspera do arranque do estágio de pré-época do Sporting, em Lagos.

Os atuais bicampeões nacionais já realizaram um jogo de preparação, frente à equipa B dos leões, vencendo por 5-2, no sábado.

Depois do Nacional, seguem-se duelos ante Celtic (16 julho), Farense (21) e Sunderland (21), além do jogo com o Villarreal, dia 25, para o Troféu Cinco Violinos, no Jamor (devido às obras em Alvalade).

O primeiro jogo oficial da época 2025/26, para a equipa treinada por Rui Borges, é ante o Benfica, a 31 de julho, para a Supertaça Cândido de Oliveira.

Nesta altura, apenas não estão integrados nos trabalhos Geovany Quenda e Conrad Harder, que têm regresso previsto para sexta-feira, depois da participação no Europeu sub-21. Ausente continua também Viktor Gyökeres, que está a ser negociado para o Arsenal e, até ao momento, tem permissão - caso não surjam novidades de mercado - para apresentar-se no Sporting também na sexta-feira. Na segunda-feira, o grupo de trabalho foi "reforçado" com o regresso de oito internacionais.