A SAD do Sporting registou o maior investimento de sempre no seu plantel para 2024/25, num total de 73,6 milhões de euros (ME), de olho na tentativa de chegar ao bicampeonato, tendo mantido também os seus principais ativos.

Com a entrada de ativos, o valor registado em dezembro de 2024 sobe 7,7 ME (11 por cento) face aos 65,9 ME de investimento no plantel registados no final do exercício de 2023/24.

«Com o objetivo de renovar o título de campeão, e considerando o elevado número de competições, a Sporting SAD efetuou o maior investimento de sempre no seu plantel para encarar o exercício de 2024/2025, num valor de 73,6 milhões de euros», destaca a SAD dos verde e brancos.

Tendo em conta que «a Sporting SAD reteve os seus principais ativos», houve também uma queda nas vendas em relação a exercícios anteriores. De acordo com o documento enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, em dezembro de 2024 há a registar 42,2 ME em entradas, uma descida de 87,8 ME (67,5 por cento) face aos 129,9 ME registados em junho de 2024, ao fim do exercício de 2023/24.

Por outro lado, e como já aqui demos conta, a influência dos resultados operacionais sem transações de jogadores é maior e há vários fatores que ajudaram.

A SAD dos leões garantiu, no primeiro semestre do exercício, um encaixe de 43,7 milhões de euros com a participação na Liga dos Campeões, «um valor quase quatro vezes superior àquele registado no período homólogo».

Além disso, as receitas de jogo «atingiram 12,6 milhões de euros, refletindo um recorde de vendas tanto de bilhetes de época (Gamebox) como de bilhetes individuais (Match by Match)». As receitas de merchandising, de 9,8 milhões de euros, também contribuíram de forma significativa para o crescimento no desempenho operacional.