A Assembleia-Geral de acionistas da SAD do Sporting e as duas assembleias de titulares de Valores Mobiliários Obrigatoriamente Convertíveis discutiram e aprovaram os termos apresentados sobre a modificação nas emissões dos VMOC.



As reuniões serviram para deliberar sobre a proposta de modificação dos termos e condições das emissões designadas por «Valores Sporting 2010» e «Valores Sporting 2014», mudando as condições de vencimento antecipado por opção do titular dos VMOC das duas emissões, segundo a informação disponível na CMVM.



Lembre-se que a 11 de março o Sporting tinha recomprado os 83.416.953 VMOC detidos pelo BCP, cada um por cerca de 17 cêntimos num valor total de 14,015 milhões de euros: €4,606M pelos «Valores Sporting 2010» e €9,409M pelos «Valores Sporting 2014» que venciam em 26 e 16 de dezembro de 2016, respetivamente. Estes VMOC detido pelo BCP venciam em dezembro de 2026 e foram constituídos a um euro cada, o que significa que o Sporting beneficiou de um perdão de quase 60 milhões de euros que fonte do BCP justificou à data em declarações ao jornal ECO.