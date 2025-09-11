O Sporting divulgou as contas anuais da SAD, as quais sublinham um resultado positivo de 20 milhões de euros. É o quarto ano consecutivo em que a Sporting SAD apresenta lucro.

Por isso, e nas últimas quatro épocas, o valor acumulado dos vários exercícios é de 82 milhões.

Este resultado positivo de 20 milhões de euros significa um crescimento de 7,9 milhões em relação ao ano passado, o que se traduz numa subida de 66 por cento.

Ano de recordes em Alvalade

2024/2025 foi de resto um ano de múltiplos recordes.

Antes de mais, o Sporting investiu 74,6 milhões no plantel, pelo que pela primeira vez na sua história o plantel obteve uma avaliação superior a 500 milhões: exatamente 511 milhões de euros.

Depois disso, e a nível comercial, a SAD bateu recorde de faturação em merchandising, para um total de 17,3 milhões, e bateu o recorde de vendas de Gamebox, para um total de oito milhões de euros.