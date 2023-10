Jeremiah St. Juste está de parabéns: o central neerlandês cumpre nesta quinta-feira 27 anos e têm sido vários os jogadores a passar pelas redes sociais para lhe desejar felicidades neste dia. No entanto, nenhum desses votos terá sido tão marcante quanto o de Paulinho.

O roupeiro do Sporting cantou os parabéns a St. Juste em inglês, ou pelo menos no inglês possível, o que arrancou um sorriso rasgado ao central. «A melhor música de parabéns de sempre. Amo-te, Paulinho», escreveu o central por cima da publicação do vídeo.