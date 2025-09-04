St. Juste apagou o comunicado, que visava a decisão do Sporting em relegá-lo para a equipa B, das redes sociais.

Algumas horas depois do Sporting ter respondido às «insinuações graves e inaceitáveis» do central neerlandês, o próprio jogador acabou por apagar o comunicado do seu Instagram. Recorde-se que St. Juste reconhecia não ter assinado com o Osasuna por «questões legais e fiscais» e que soube da relegação à equipa B através do próprio irmão, contactado pela direção no dia de ontem.

Já esta quinta-feira, o Sporting prometeu acionar todos os «mecanismos legais» para «repor a verdade» e garantiu ter informado o jogador e os restantes elementos de todos os desenvolvimentos quanto ao seu futuro.