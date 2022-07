Jeremiah St. Juste é para já a única novidade no plantel do Sporting. O central neerlandês, de 25 anos, foi o único reforço já anunciado e por isso concentrou atenções neste início de pré-época.

Curiosamente ele até faltou ao início dos trabalhos, tendo falhado a manhã de exames médicos por ter sido pai de um menino. Referindo que «têm sido dias muito empolgantes», mas também «agitados e frenéticos», o jogador apresentou-se aos adeptos através do jornal do clube.

«Porque escolhi o Sporting? Foi o pacote completo, na verdade. É a Champions, a forma como queremos jogar, as pessoas, o treinador...», começou por dizer.

«O míster impõe um futebol bastante ofensivo, com muita pressão e muitas combinações com a bola vinda de trás. A forma como pensa o futebol combina bem comigo: inclui pressão alta e um futebol de posse e ofensivo. Foi por isso que escolhi o Sporting.»

LEIA TAMBÉM: todas as notícias de Sporting

St. Juste garante, de resto, que encontrou um grupo muito unido dentro do balneário e que isso vai ser fundamental para a equipa conseguir bons resultados ao lado da época. Até porque já ouviu dizer que o campeonato português é muito difícil.

«Sei que em Portugal há muita qualidade com a bola e muitos bons jogadores. Além disso, também há muita pressão e é preciso ter muita atenção aos contra-ataques. Ainda assim, estes dois últimos fatores do jogo combinam bem comigo e espero poder ajudar a equipa. Acredito que a Liga Portuguesa vai ser benéfica para desenvolver-me como jogador.»

Garantindo, por fim, que as duas lesões nos ombros que lhe roubaram vários jogos na época passada estão totalmente ultrapassadas, o central neerlandês mostrou-se ansioso pela estreia em Alvalade.

«Vai ser muito bom pisar o relvado com as bancadas cheias. O meu irmão foi ver o jogo da Champions com o Borussia Dortmund e disse-me que os sportinguistas são fantásticos. Deixou-me entusiasmado para jogar em Alvalade, mal posso esperar para ver o estádio cheio.»