Jeremiah St. Juste está recuperado de uma lesão muscular que o afastou quase um mês e meio da competição e pode voltar a jogar neste sábado, na deslocação do Sporting a casa do Estrela da Amadora.

«Está a 100 por cento e disponível para jogo. Tem muito a ver com aquilo que são as escolhas do treinador. Recuperou bem, está a treinar bem e é mais uma solução que ganhamos», afirmou Rui Borges aos jornalistas na conferência de imprensa de antevisão ao Estrela-Sporting.

Nos últimos tempos têm saído várias notícias acerca de uma possível transferência do defesa de 28 anos no final desta época. O técnico dos leões não quis abordar esse assunto em concreto, mas garantiu que o que pensa sobre o jogador - apesar das críticas públicas recentes - é possível de confirmar através de dados concretizar. «Desde que cheguei, o St. Juste teve muitos jogos e isso diz tudo do que é o meu pensamento em relação a ele e à confiança que ele tem da equipa técnica. Fez bastantes jogos e não jogou quando esteve lesionado, mas de resto foi quase sempre solução principal», observou.

Rui Borges falou ainda sobre Eduardo Quaresma, que poderá regressar ao onze. «O Debast possivelmente irá jogar a médio porque não temos outras soluções para tal. (…) Para puxar o Zeno, alguém terá de jogar. O Esgaio saiu no último jogo, mas tinha feito dois belíssimos jogos a defesa da direita na linha de três a construir. Para essa posição tenho mais soluções do que o habitual, mas estarei confortável jogue quem jogar», assegurou.