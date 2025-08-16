Sporting e Osasuna em negociações por St. Juste
Defesa-central na porta de saída dos leões
Defesa-central na porta de saída dos leões
O Sporting e o Osasuna estão em negociações para a transferência de Jeremiah St. Juste para o clube espanhol.
Devidamente autorizado pelos leões, o defesa-central neerlandês viajou neste sábado para Pamplona no sentido de conhecer as condições que lhe serão apresentadas antes de assinar um compromisso para as próximas épocas com o emblema da região de Navarra.
Nesta altura, ainda não se pode falar em negócio fechado, mas os clubes trabalham num entendimento que pode ficar selado por uma verba a rondar os 3 a 4 milhões de euros, confirmou o Maisfutebol.
St. Juste foi contratado em 2022 pelo Sporting, que pagou aos alemães do Mainz 9,5 milhões de euros num negócio que contemplou ainda um acréscimo de €2,5M em função de objetivos. O percurso do defesa de 28 anos nos leões ficou marcado por várias lesões que o impediram de se fixar como presença regular no onze.
A confirmar-se a mudança de St. Juste para o Osasuna, esta será a primeira aventura do defesa na Liga espanhola.