Depois de ter gozado de um dia de folga, o plantel principal do Sporting regressou nesta quarta-feira aos trabalhos, já a preparar a visita ao terreno do Nacional da Madeira.

Segundo nota publicada pelos leões, Rayan Lucas, jovem brasileiro recrutado ao Flamengo neste verão, foi chamado ao treino, depois de ter feito parte do estágio de pré-época no Algarve.

Jeremiah St. Juste, cuja transferência para o Osasuna está em cima da mesa, voltou a trabalhar normalmente com o plantel, isto depois de ter estado em Pamplona durante o fim de semana com autorização da estrutura leonina.