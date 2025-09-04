O Sporting veio a público reagir ao comunicado de St. Juste, face à relegação para a equipa B dos leões.

Também em comunicado, o Sporting promete acionar todos os «mecanismos legais» para «repor a verdade», sendo que desmente o que consideram ser «insinuações graves e inaceitáveis» por parte do central neerlandês. Além disso, o clube informa que tanto o jogador como os elementos «do seu entorno» foram informados de todos os desenvolvimentos quanto ao seu futuro, assim como a decisão técnica aludida pelo próprio atleta.

Recorde-se que, no comunicado, St. Juste reconheceu não ter assinado com o Osasuna por «questões legais e fiscais», mas garantiu não ter rejeitado abordagens de outros clubes e que inclusive chegou a acordo com diversos clubes alemães, tendo o Sporting apenas «aceite termos com o Union Berlim».

St. Juste confessou ainda ter sabido da relegação à equipa B pela imprensa, após ter treinado com a equipa principal, esta quarta-feira. Na mesma nota, o jogador explicou também que foi informado pelo irmão (que falou com a direção do Sporting) que deveria considerar opções no Médio Oriente.

Leia aqui o comunicado na íntegra:

«O Sporting Clube de Portugal desmente categoricamente as insinuações graves e inaceitáveis expressas no comunicado divulgado ontem nas redes sociais pelo jogador Jeremiah St. Juste.

O Clube sublinha que o atleta, e os elementos do seu entorno, foram informados em todos os momentos dos desenvolvimentos relativos ao seu presente e futuro no Sporting CP, algo que a própria publicação do jogador evidencia.

A este respeito, importa ainda clarificar que a decisão técnica aludida pelo jogador foi pessoalmente transmitida ao mesmo quando este se encontrava na Academia pelas 13 horas e, quanto ao demais, a inclusão do atleta na lista de jogadores inscritos na Liga dos Campeões da UEFA fala por si.

O Sporting CP repudia a tentativa de colocar em causa a seriedade da instituição e dos seus dirigentes, e informa que não deixará de recorrer a todos os mecanismos legais ao seu dispor para, em sede própria, repor a verdade e garantir a estabilidade necessária para a concretização dos objectivos da equipa.»