O Sporting está de regresso ao trabalho esta manhã na Academia de Alcochete e a ausência mais notada neste primeiro dia é a do reforço St. Juste. O central neerlandês contratado ao Mainz foi dispensado do arranque dos trabalhos por ter sido pai ontem, mas ainda não está excluída a hipótese de se participar no treino desta tarde.

Esta acaba por ser uma ausência de peso, já que St. Juste é até agora o único reforço para a nova época do Sporting. Outro ausente muito notado foi a do lateral Rúben Vinagre, que não irá fazer parte do plantel.

O avançado Paulinho foi o primeiro a apresentar-se ao serviço, tendo chegado pouco depois das 8h, seguido do defesa Luís Neto, ambos ainda antes do técnico Ruben Amorim, que chegou por volta das 8h30.

Entre as presenças estão também os jovens Gonçalo Esteves e Dário Essugo, que recentemente estiveram ao serviço das seleções jovens de Portugal.

De referir que da parte da manhã irão cumprir-se os exames médicos, enquanto à tarde, em Alcochete, irá realizar-se o primeiro treino da nova época 2022/23.