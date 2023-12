O Sporting voltou aos treinos esta quinta-feira depois de um dia de folga, mantendo-se com os mesmos três jogadores em «tratamento», segundo o clube: o central Jeremiah St. Juste, o lateral-direito Iván Fresneda e o médio Daniel Bragança.

A equipa treinada por Ruben Amorim, líder isolada da I Liga, com 31 pontos, após os desfechos da última jornada, prepara agora a visita a Guimarães. É ali que defronta o Vitória, a partir das 18 horas de sábado, em jogo da 13.ª jornada do campeonato. A equipa treinada por Álvaro Pacheco ocupa o 5.º lugar, com 22 pontos.

Os verde e brancos voltam a treinar na manhã de sexta-feira, na academia, à porta fechada.

Da parte da tarde, agendada para as 16h30, está a conferência de imprensa de antevisão do treinador Ruben Amorim, no auditório do Estádio José Alvalade.