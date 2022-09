O defesa neerlandês Jeremiah St. Juste já treinou integrado esta quarta-feira, podendo ser opção para o treinador Ruben Amorim, para a receção do Sporting ao Gil Vicente (6.ª feira, 19 horas), na abertura da 8.ª jornada da I Liga portuguesa.

St. Juste saiu com queixas físicas do jogo ante o Eintracht Frankfurt, no qual foi substituído por Luís Neto aos 52 minutos, tendo depois falhado os encontros com Portimonense, Tottenham e Boavista.

O dia ficou ainda marcado pelo regresso de atletas que estiveram ao serviço das respetivas seleções, casos do uruguaio Manuel Ugarte, do ganês Fatawu, do japonês Hidemasa Morita, do grego Sotiris Alexandropoulos e dos portugueses Flávio Nazinho, Dário Essugo, Mateus Fernandes e Rodrigo Ribeiro.

Quanto às ausências, Pedro Porro, Daniel Bragança, Sebastián Coates, Luís Neto e Jovane Cabral continuam, de acordo com informação do clube, entregues ao departamento médico.

A equipa volta a treinar às 10 horas de quinta-feira, em Alcochete, à porta fechada.