Agora sim, está tudo acertado: St. Juste já não é mais jogador do Sporting.

O central neerlandês passou os últimos dias em Roterdão, a realizar os exames médicos antes de assinar contrato com o Feyenoord, mas antes disso teve de fazer mais uma viagem a Portugal.

Nesse sentido, o jogador regressou a Lisboa, treinou por uma última vez com a equipa B e assinou a rescisão de contrato. Fechado esse dossier, já está novamente a caminho dos Países Baixos.

Recorde-se que, tal como o Maisfutebol já tinha noticiado, o central de 29 anos estava a negociar a rescisão de contrato com os leões, de forma a poder comprometer-se com o Feyenoord.

Enquanto ultimava os detalhes do acordo com o Sporting, St. Juste viajou para Roterdão de forma a realizar os exames médicos, para posteriormente seguir com a assinatura do contrato. Agora que está tudo certo, o jogador pode finalmente seguir a carreira no Feyenoord.