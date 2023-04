St. Juste lesionou-se no decorrer do Juventus-Sporting (1-0), na primeira mão dos quartos de final da Liga Europa. O defesa neerlandês atravessava um excelente momento de forma, mas volta a parar por lesão.

Antes do duelo com a equipa italiana, Jeremiah St. Juste concedeu uma longa entrevista ao Voetbalzone dos Países Baixos. Durante a conversa, o jogador admitiu que chegou a pensar num regresso ao seu país em janeiro.

«Como não estava a jogar muito no início da época, cheguei a pensar brevemente num empréstimo a um clube da Eredivisie em janeiro. Mas estou feliz aqui. As coisas mudam rapidamente no futebol. Depois do jogo com o Arsenal, surgiu o interesse do topo da Premier League. Depende de mim continuar nesta forma e demonstrar ao selecionador dos Países Baixos que quero muito chegar lá. Depois, a decisão é dele», salientou.

O defesa-central elogiou Ruben Amorim e a Liga portuguesa: «Não conheço um treinador que seja tão maluco por futebol como ele. Ele é claro na sua comunicação e está constantemente a trabalhar no desenvolvimento dos jogadores. Acredito que vamos ouvir falar muito mais dele nos próximos anos.»

«Nos Países Baixos, tudo é baseado na tecnologia, mas Portugal surpreendeu-me verdadeiramente. Quase todos os jogadores têm qualidade técnica aqui. Os jogadores têm muito mais técnica do que o que eu pensava. Penso que a intensidade é ligeiramente superior nos Países Baixos», rematou St. Juste.