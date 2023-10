Jeremiah St. Juste, defesa-central do Sporting, regressou neste sábado à competição, alinhando de início no embate com o Olivais e Moscavide (1-3), na 3.ª eliminatória da Taça de Portugal.

O defesa neerlandês não jogava há mais de seis meses, desde 13 de abril, e recorreu às redes sociais para assinalar o momento, depois de debelar sucessivos problemas físicos.

«Não tive o ano que queria, tive o ano que precisava. Cresci muito este ano e estou grato por isso», pode ler-se.