Jeremiah St. Juste despediu-se neste domingo do Mainz, clube alemão no qual jogou nas últimas três épocas. O jogador neerlandês que já foi oficializado como reforço do Sporting mostrou-se emocionado no momento do adeus.

«Caros adeptos, o meu tempo no Mainz chegou ao fim e depois das férias de verão há um novo capítulo à minha espera em Lisboa. Há muito a dizer, mas acima de tudo: Obrigado por três anos muito especiais cheios de emoções e experiências incríveis», escreveu nas redes sociais.

O jogado deixou um agradecimento especial aos adeptos, sobretudo pelo apoio que diz ter recebido na última época, durante a qual fez apenas nove jogos, devido a lesões.

«Obrigado aos adeptos pelo apoio constante, especialmente durante este último ano, quando fui forçado a ficar fora do campo durante quase toda a temporada, devido às minhas lesões. O vosso amor e apoio ajudaram-me em todos os momentos sombrios», acrescentou, antes de garantir que vai torcer pelo clube para sempre.

«Como dizemos aqui – uma vez Mainzer, sempre Mainzer! Posso ir para Lisboa, mas levo-vos comigo no meu coração», finalizou.