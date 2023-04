Ruben Amorim, treinador do Sporting, em declarações na conferência de imprensa após a derrota com a Juventus por 1-0 em Turim na 1.ª mão dos quartos de final da Liga Europa:

[St. Juste saiu lesionado no final da primeira parte com queixas na coxa direita. Já há informações sobre a lesão? E como se gere emocionalmente um jogador que se lesiona quando está num momento alto?]

«É difícil para ele e vocês também viram como ele saiu. É difícil para alguém que trabalha tão bem e se cuida tão bem ter depois estes problemas.

Volto a dizer: esta é uma época difícil. A todos os níveis para nós e o St. Juste está a ter uma época completamente difícil. Podemos dar a volta, já vimos "n" casos de jogadores que passam grandes fases lesionados e com o desenrolar da carreira começam a ser regulares no rendimento. Isso vai acontecer com o St. Juste e vamos dar a volta.

Vamos todos ajudá-lo a que volte ao seu melhor, porque é um jogador com muita classe e com muita qualidade. E é olhar para o lado positivo: se calhar, se ele não tivesse tantas lesões nós não o teríamos no Sporting e, portanto, é isto. Recuperar a equipa e o St. Juste.»