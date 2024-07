A lesão muscular contraída no particular frente ao Sevilha, na última terça-feira, no Algarve, vai tirar St. Juste do ativo entre três semanas e um mês, segundo apuraram o Maisfutebol e a CNN Portugal.

O central neerlandês deixou o campo no início da segunda parte da vitória por 2-1 dos leões frente aos espanhóis. Esta é a sétima lesão de jogador desde que foi contratado pelo emblema de Alvalade.

Cumprida a previsão, St. Juste vai desfalcar o Sporting em pelo menos quatro jogos oficiais: FC Porto, na Supertaça (já estava suspenso), e Rio Ave, Nacional e Farense, na Liga. O retorno então deve acontecer frente ao FC Porto, em Alvalade, na Liga, a 31 de agosto.