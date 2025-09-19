Relegado para a equipa B do Sporting, Jeremiah St. Juste quis assistir à estreia dos leões na Liga dos Campeões, mas teve de recorrer à boa vontade de um colega de equipa.

O defesa-central neerlandês, à semelhança de todos os jogadores da equipa B e como está previsto nos regulamentos do clube, recebe dois bilhetes de bancada para os jogos. Além disso, não tem direito a lugar no parque de estacionamento de Alvalade. No entanto, St. Juste surgiu no camarote ao lado de outros jogadores lesionados ou não convocados por Rui Borges para o jogo com o Kairat.

Ao que o Maisfutebol apurou, o central só esteve naquela zona porque recebeu um convite VIP de um colega da equipa principal.

St. Juste, recorde-se, esteve perto da saída no último mercado, mas acabou por ficar no Sporting, embora não entre nas contas de Rui Borges. Em 2025/26, ainda não soma qualquer minuto.