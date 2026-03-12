Não só de Portugal vêm críticas à exibição do Sporting contra o Bodo/Glimt. O selecionador nacional norueguês, Stale Solbakken, esteve presente no estádio Aspmyra, no Ártico e deu a sua opinião.

«O Sporting tem jogadores ofensivos mortíferos. Porém, tornaram-se pesos-pluma, tinham dois que não fizeram o seu trabalho defensivo da melhor forma. Foi quase sabotagem», disse ele em declarações ao jornal norueguês NRK.

O Sporting começou o jogo a defender em 4-4-2, com Suárez e Trincão na frente. Contudo, deixavam frequentemente o médio Patrick Berg receber a bola sem problemas.

Três dos jogadores do Sporting que jogaram o jogo inteiro percorreram menos de 10 quilómetros. Em comparação, todos os dez jogadores de campo do Glimt que começaram a partida acabaram correndo mais de 10 quilómetros.

O Sporting acabou por perder 3-0 na primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.