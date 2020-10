Esteve em dúvida até à hora do encontro, mas Stefan Ristovski foi titular e fez uma assistência no empate da Macedónia do Norte frente à Estónia, 3-3, em jogo do grupo 2 da Liga C da Liga das Nações.

A equipa do lateral do Sporting até entrou melhor na partida, graças a um autogolo de Kuusk que abriu o marcador aos três minutos, mas depois permitiu a reviravolta da equipa da casa.

Sappinen empatou aos 33 minutos e bisou aos 61m, fazendo a reviravolta da Estónia. Aos 76m, Liivak, de penálti, fez o 3-1 e complicou ainda mais a vida à seleção visitante.

Nos últimos dez minutos, no entanto, a Macedónia conseguiu chegar ao empate: aos 80 minutos, Ristovski cruzou na direita para o golo de Pandev, e a dois minutos dos 90 Zajkov fez o 3-3 final.

Com este resultado, a Macedónia do Norte divide agora a liderança do grupo com a Geórgia, ambas com seis pontos. A Estónia tem apenas um.