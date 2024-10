No topo da tabela do campeonato austriaco, o Sturm Graz recebe esta terça-feira o Sporting numa partida a contar para a terceira jornada da renovada Liga dos Campeões.

Eles que chegam a esta partida após duas vitórias consecutivas por 5-0 e 5-2, sobre o RB Salzburgo e o Grazer, respetivamente. Por isso têm, mais do que nunca, a confiança de que podem de certa forma vingar os resultados obtidos na temporada passada: tanto na Áustria como em Lisboa, o clube de Graz não evitou a derrota frente à equipa de Rúben Amorim (2-1 e 3-0), em jogos a contar para a Liga Europa.

Ainda assim, na temporada atual, os austríacos contam já com nove vitórias, um empate e quatro derrotas em 14 jogos disputados. Um histórico que, apesar de positivo, não é brilhante, muito por conta dos resultados obtidos na Liga dos Campeões até ao momento, algo que vai tentar ser revertido pelos comandados de Christian Ilzer certamente.

No jogo de abertura deslocaram-se a França para defrontar o Brest e saíram derrotados (2-1). Já na segunda partida, desta vez em casa, não foram capazes de se superiorizar frente aos belgas do Club Brugge (0-1).

O Sturm Graz costuma atuar num 4-3-3 regularmente, no entanto, no último triunfo, a equipa utilizou mesmo um sistema com três defesas centrais, adaptando-se entre o 3-4-3 e o 5-3-2. Algo relativamente surpreendente, mas que pode ter servido como preparação para o jogo frente aos leões, que utilizam também estilo tático. A verdade é que surtiu efeito, dado o triunfo por 5-2 que a equipa obteve.

A nível individual, o maior destaque dos adversários dos leões é o goleador Mika Biereth. O avançado dinamarquês, de apenas 21 anos, é a principal referência ofensiva da equipa, e conta já com dez golos e uma assistência, entre clube e seleção, sendo que nove dos golos foram mesmo ao serviço do clube.

O Sporting tem pela sua frente uma equipa jovem, visto que o plantel austriaco tem uma média de idades de apenas 23 anos, à semelhança do próprio plantel leonino.

É de relembrar também que o Sturm Graz, apesar de receber os leões em casa, não o vai fazer no seu habitual palácio. O jogo vai ser disputado no Wörthersee Stadion, a 150 km de Graz, na cidade de Klagenfurt, perto da fronteira com a Eslovénia. Isto porque a habitual casa do Sturm Graz, a UPC Arena, não cumpre com os requisitos exigidos pela Uefa para a realização de uma partida da Liga dos Campeões.

Este é o contexto que os leões vão ter pela frente na Áustria.