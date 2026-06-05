Luis Suárez tem sido associado, nos últimos dias, ao Fenerbahçe depois de Hakan Safi, candidato à presidência do emblema turco, ter garantido um acordo com o avançado colombiano. Esta sexta-feira, o jogador do Sporting reagiu, através de uma publicação nas redes sociais, com uma passagem bíblica.

«Deus nunca prometeu que você entenderia o processo; Ele prometeu que estaria com você durante todo o processo [...] Não duvidei da promessa de Deus por incredulidade, mas fui fortalecido na fé, estando plenamente convicto de que Deus era capaz de cumprir o que havia prometido», pode ler-se, na publicação feita no Instagram.

Luis Suárez, recorde-se, encontra-se ao serviço da Colômbia na preparação para o Mundial 2026. Na fase de grupos, o avançado do Sporting cruza-se com Portugal, no Grupo K, juntamente com o RD Congo e o Uzbequistão.