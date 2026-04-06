Sporting
Há 32 min
VÍDEO: sub-15 do Sporting empurram árbitro após derrota na Iber Cup
Páscoa conturbada para os sub-15 dos leões. Depois das expulsões em Maiorca, novo incidente
Páscoa conturbada para os sub-15 dos leões. Depois das expulsões em Maiorca, novo incidente
Depois de três expulsões em Maiorca, os sub-15 do Sporting continuam a dar que falar. Desta feita na final da Iber Cup, no domingo, vários jogadores visaram a equipa da arbitragem após a derrota com o Blackburn Rovers (1-0). Os jovens leões empurraram o árbitro e o capitão dirigiu palavras azedas a um dos auxiliares.
O momento apenas serenou quando a equipa técnica do Sporting interveio.
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TAGS: Sporting Sub-15 Formação Arbitragem Arbitros
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