Depois de três expulsões em Maiorca, os sub-15 do Sporting continuam a dar que falar. Desta feita na final da Iber Cup, no domingo, vários jogadores visaram a equipa da arbitragem após a derrota com o Blackburn Rovers (1-0). Os jovens leões empurraram o árbitro e o capitão dirigiu palavras azedas a um dos auxiliares.

O momento apenas serenou quando a equipa técnica do Sporting interveio.