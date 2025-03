O jovem defesa-esquerdo Duarte Rosa, de 16 anos, é reforço do Sporting. A oficialização por parte do clube verde e branco foi feita esta segunda-feira.

Duarte Rosa, que também pode jogar como médio, assinou contrato de formação com os leões depois de ter representado o Vitória de Setúbal, desde 2019/20.

O jovem polivalente começou por jogar no Esferinhas FC, ainda no futebol de sete, passando também pelo Sonho XXI, antes do Vitória. Em 2024/25, pelos sub-17 dos sadinos, fez 20 jogos e quatro golos. Entretanto, já se estreou pelo Sporting, levando dois jogos na fase de apuramento de campeão dos sub-17.

O Sporting é 3.º classificado da fase de campeão, com 19 pontos, os mesmos do líder Benfica e do 2.º classificado, o FC Porto. No entanto, os leões têm mais um jogo disputado (oito, para sete de águias e dragões).