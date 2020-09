O Benfica venceu esta quinta-feira o Sporting, por 4-2, em jogo a contar para a primeira fase da Liga Revelação.

No Seixal, os encarnados entraram melhor e adiantaram-se no marcador logo aos três minutos, por intermédio de Henrique Araújo.

Aos 27 minutos, surgiu a resposta dos leões, e em grande estilo: Loide Agusto empatou a partida com um golaço à Zlatan Ibrahimovic que até surpreendeu os colegas.

Ora veja o golaço de Loide Augusto:

A partida foi empatada para o intervalo, mas recomeçou a todo o gás: Tomás Azevedo deu vantagem às águias aos 54 minutos e aos 56m Sérgio Andrade fez o 3-1.

Daniel Rodrigues ainda reduziu para o Sporting aos 66m, mas Filipe Cruz fechou as contas do jogo a sete minutos dos 90.

Com este resultado, o Benfica iguala o Estoril no primeiro lugar do grupo da primeira fase da Liga Revelação, com sete pontos. Já o Sporting ainda não venceu.