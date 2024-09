Gyökeres foi o homem do jogo na vitória da Suécia sobre a Estónia, por 3-0, que permitiu à seleção sueca manter o primeiro lugar da classificação do Grupo 1, da Liga C, da Liga das Nações, em igualdade com a Eslováquia.

Gyökeres foi titular, ao lado de Alexander Isak, e jogou até aos 79 minutos, altura em foi substituído por Elanga, já com o resultado final estabelecido.

Antes disso, porém, o sportinguista entrou no jogo logo a ameaçar marcar, com um remate logo aos dois minutos que saiu a rasar o poste. Um aviso para o que viria a seguir: aos 30 minutos abriu o marcador com um golo de marca registada: de ângulo difícil, disparou uma bomba para o fundo da baliza.

Dez minutos depois foi a vez de Alexander Isak fazer o 2-0 e ainda antes do intervalo, aos 44 minutos, novamente Gyökeres a marcar, após um passe de Kulusevski, para estabelecer o 3-0 final.

Na segunda parte o jogo ficou ainda mais fácil para a Suécia, quando Kevor Palumets foi expulso por segundo amarelo e deixou a Estónia a reduzida a dez jogadores. A Suécia limitou-se então a controlar a partida.