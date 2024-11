Viktor Gyökeres foi convocado pelo selecionador da Suécia, John Dall Tomasson, para os jogos contra Azerbaijão e Eslováquia, da Liga das Nações.



Líderes do grupo 1 da Liga C, os suecos defrontam a Eslováquia, em casa, dia 16 de novembro e três dias depois, têm duelo agendado com a seleção orientada por Fernando Santos, igualmente em casa.



Gyökeres está em grande forma no Sporting: leva 23 golos em 17 partidas.

Truppen till de avgörande matcherna i Nations League 💥



🇸🇪-🇸🇰 | 16 nov

🇸🇪-🇦🇿 | 19 nov pic.twitter.com/RyDXOXO3PE — Svensk Fotboll (@svenskfotboll) November 6, 2024