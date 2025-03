Viktor Gyökeres foi dispensado da seleção sueca. Foi Jon Dahl Tomasson, selecionador sueco, que confirmou a notícia nesta segunda-feira.

«O Viktor teve problemas durante toda a semana. Jogou com dores este fim de semana, 90 minutos, mas no final da partida não estava nas melhores condições. Ele não vai estar aqui e o Gustaf Nilsson [Club Brugge] vai substituí-lo», disse, durante o estágio da seleção, em Marbella.

Ainda no domingo, Gyökeres marcou um golo e deu uma assistência em 90 minutos pelo Sporting na Liga portuguesa, diante do Famalicão. Nesta temporada, ele marcou 40 golos e deu dez assistências em 41 jogos pelo clube luso.

A Suécia enfrenta Luxemburgo fora de casa, no dia 22 de março, e a Irlanda do Norte em casa, no dia 25 de março. Ambas as partidas internacionais são de preparação.

[Notícia atualizada às 14h30]