Declarações de Ivan Fresneda, na zona mista do Estádio Algarve, após a vitória do Sporting por 1-0 frente ao Sunderland, em jogo de pré-época, disputado esta segunda-feira, 21 de Julho.

[A adaptação ao novo sistema tem sido difícil para vocês? Os resultados têm sido, de certa forma, magros...]

Não tem sido difícil. É um sistema que já tentámos na época passada: é só meter o ritmo e continuar a trabalhar. Todas as equipas gostam de ter várias opções e acho que nós, assim, podemos jogar com três ou com quatro defesas. É muito bom para nós.

[Que balanço fazes do estágio de pré-época aqui no Algarve?]

Positivo porque o estágio é sempre uma preparação para o que vem a seguir. Obviamente temos coisas a corrigir, como sempre, mas é continuar assim. Agora temos o jogo dos Cinco Violinos e vamos a isso.

[Como é que olham para a Supertaça? O Sporting é favorito?]

É um jogo muito importante para nós, mas estamos confiantes. Vai ser difícil. É uma final e as finais são para ganhar. Vai ser 50/50. O Benfica vai muito preparado e é jogar para ganhar.