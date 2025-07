Esteve longe de ser um recital de futebol (eles existem em tempos de pré-época?), mas o que o Sporting mostrou hoje, no Estádio Algarve, tem de ser visto como um upgrade em relação à última quarta-feira.

Nessa partida, frente ao Celtic, os leões perderam por 0-2 e estiveram longe de ser uma boa exibição. Essencialmente, na segunda parte. E nem mesmo os talentos individuais de nomes como Trincão, Pote ou Hjulmand vieram, então, ao de cima.

Hoje, foi diferente. Ainda que ligeiramente. O Sporting mostrou mais, pareceu mais equipa e até acabou por ganhar (1-0) frente ao Sunderland – o que, na pré-época, nem sempre é o mais importante.

Como disse acima, desengane-se o leitor que ache que a equipa de Rui Borges deslumbrou – longe disso. Foi um jogo típico de preparação. Aliás: os leões somaram, acima de tudo na primeira parte, passes falhados na saída de bola e tiveram momentos claros de desconcentração.

Com um sistema tático “enganador” – ora parecia um 4-2-3-1 ora um 3-4-3 – o Sporting até entrou bem e marcou cedo.

Ao minuto 11, Debast fez um grande passe a desmarcar Harder que ficou frente a frente com o guarda-redes adversário. O ponta de lança dinamarquês fintou Noukeu e assistiu Trincão que, em posição frontal, atirou a contar.

Apesar do golo e da entrada positiva, os leões rapidamente perderam esse ascendente. Foi mesmo o Sunderland quem teve mais bola e as melhores oportunidades para marcar.

Aliás, na baliza foi valendo um atento Rui Silva que impediu, por exemplo, os golos de Talbi, ao minuto 31, ou de Diarra, aos 41. Em ambos os lances, o guarda-redes do Sporting fez boas defesas.

Na segunda parte, o Sunderland mudou quase toda a equipa. À exceção do guarda-redes, os 10 que jogaram a etapa inaugural deram lugar a outros tantos, mas, no campo, havia poucas diferenças.

Os ingleses, que estão este ano de regresso à Premier League, prolongaram o domínio do encontro até perto do minuto 65, quando um remate em arco de Trincão serviu para o Sporting acordar. Os leões passaram a ter mais bola, a aparecer perto da baliza adversária e a conseguir controlar melhor as incidências.

Até ao final, foram mesmo os comandados de Rui Borges quem mais ameaçou dilatar a vantagem.

O Sporting termina este estágio de pré-época com uma vitória: a terceira em sete jogos feitos até agora. Pelo caminho, houve três empates e uma derrota – e ainda há um último jogo a fazer frente ao Villarreal no Troféu Cinco Violinos.

Curiosamente, é ao Algarve e a este estádio que o Sporting regressará já daqui a poucos dias. Mas aí, na Supertaça, será a doer. E sem margem de erro para os leões.

A FIGURA: Trincão

Sem Gyokeres, Trincão está na pole position para se tornar um dos novos ídolos de Alvalade. E há argumentos sólidos para tal: o extremo português é um dos melhores jogadores deste Sporting, o que demonstrou hoje frente ao Sunderland. Trincão marcou, assistido por Harder, esteve perto de bisar e, mais do que Harder ou Pote, foi o elemento em destaque na frente de ataque dos leões.

O MOMENTO: Boa entrada em jogo culminada com golo (11m)

O golo cedo talvez tenha tirado alguma pressão aos leões que, neste mesmo Estádio Algarve, tinham perdido por 0-2 na quarta-feira frente ao Celtic. Lançado na desmarcação por Debast Harder fintou o guarda-redes e assistiu um Trincão que, dento da área, não desperdiçou. O golo acabaria por mesmo desicivo para a vitória com que os leões se despediram do estágio de pré-época em Lagos.

POSITIVO: Mudança tática de Rui Borges

Na última partida, frente ao Celtic, o 4-2-3-1 de Rui Borges não tinha dado resultado numa equipa habituada ao 3-4-3 que vem desde os tempos de Amorim. Hoje, o treinador do Sporting apareceu uma equipa mais mutável que foi alternando entre os dois sistemas, ora estivesse a defender, ora estivesse a atacar. E deu resultados: os leões praticaram um melhor futebol e ganharam. E a dúvida fica instalada nas hostes benfiquistas para a Supertaça: como se apresentará o Sporting?