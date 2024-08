A dois dias da Supertaça Cândido de Oliveira, Ruben Amorim projetou em declarações à Sport TV o embate com um FC Porto que diz ser uma equipa diferente com Vítor Bruno.

«É mais difícil para nós prevermos o que o FC Porto vai fazer, porque há um novo treinador. Obviamente que trabalhou muito tempo com o Sérgio [Conceição] e a forma como encaram a competição e a agressividade estão lá, mas notam-se posicionamentos, principalmente ofensivamente, diferentes. Uma forma de jogar que tem o cunho do Vítor [Bruno], com momentos muito interessantes. Uma equipa difícil de controlar porque mudam as características. Não só os posicionamentos, mas jogar com jogadores diferentres nos corredores muda muito a forma de encarar o jogo», disse o treinador do Sporting.

«Se é estranho defrontar o FC Porto sem o Conceição? Não é estranho. Acho que é mais estranho para as pessoas do FC Porto. Foi um treinador que deu muito ao clube e que, como eu disse na final da Taça, é talvez dos treinadores mais difíceis de bater. Mas vai estar lá um treinador que eu acho que é muito bom e que vai ser ainda melhor. Desejo-lhe sorte - não amanhã nem no campeonato, nem na Taça - mas que tenha sorte e de certeza que o FC Porto vai ser igualmente competitivo», acrescentou.

Ruben Amorim garantiu que, apesar das alterações ao estilo de jogo, o Sporting conhece bem o adversário e disse esperar uma partida equilibrada. «Queremos jogar bem, ser dominadores e o FC Porto também. É um jogo de 50/50. Espero uma final muito bem disputada e um resultado diferente do da final da Taça», apontou referindo à derrota dos leões no último jogo da época passada.

Mas, agora, há um livro em branco para escrever. Até porque o passado não entra em campo no presente. Mas, ainda assim, há lições a tirar para evitar que alguns erros sejam repetidos. «Queremos sempre ganhar e o campeonato passado e a final da Taça já passaram. A lição a tirar dos últimos jogos é que temos de acabar o jogo com onze para sermos competitivos como queremos e disputar estas finais até ao último momento e não andar a sofrer tanto tempo com menos um jogador. Se tivermos um resultado negativo, que seja com onze jogadores em campo e que seja uma luta até ao fim. Acho que foi a última coisa que retirámos desse jogo», disse.

Para o jogo deste sábado à noite, o Sporting não poderá contar com Matheus Reis, nem como Nuno Santos: o primeiro por castigo e o segundo por lesão. Limitações para o lado esquerdo da defesa que deverão ser colmatadas por Geny Catamo, habituado a jogar no flanco direito. «É uma opção. Não vou dizer qual é o jogador que vai jogar lá, mas é uma opção. Obviamente que conseguem perceber pela limitação de jgoadores de pé esquerdo», disse Amorim, sem abrir muito o jogo, tal como fez quanto à escolha para a baliza: o reforço Vladan Kovacevic ou Franco Israel.

«Vocês saberão o onze antes do jogo, mas o Vlad está a trabalhar connosco há mais tempo na pré-época, mas o Franco também já tem um trabalho de trás. Estão os dois preparados. O [Diogo] Pinto vai jogar à equipa B e não será ele a jogar. Vão os dois ser convocados e vamos ver quem vai jogar», apontou.

Ainda em declarações à Sport TV, Ruben Amorim explicou a dispensa de Jeremiah St. Juste, autorizado a passar algum tempo nos Países Baixos após nova lesão. «Se soubéssemos o que poderíamos fazer para o ajudar mais, nós faríamos. Ele tem estado a recuperar. Joga, volta a ter lesões. São fases, eu também passei por essas fases. Ninguém desistiu do St. Juste! Eu, o departamento médico e o Hugo Viana sentimos que é muito difícil para um jogador recuperar tantas vezes, voltar a jogar e estar aqui todos os dias a fazer o início de uma recuperação novamente. E decidimos que ele faça esta parte do tratamento em que não há muito a fazer junto da família num ambiente diferente», justificou.