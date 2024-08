O Sporting fechou a última temporada com uma derrota diante do FC Porto, na final da Taça de Portugal, mas espera abrir a nova temporada com uma vitória diante do mesmo adversário, na Supertaça que está marcada para este sábado. Ruben Amorim espera um jogo diferente, até porque na Taça, os leões ficaram muito cedo reduzidos a dez e diz que se sentre muito mais pressionado para ganhar.

«É um jogo diferente, uma época diferente. Há muito entusiamo do nosso lado, mas também há do lado do FC Porto. É importante vencermos, é importante termos onze jogadores. Mais importante do que o que já se passou, será a primeira intervenção, o primeiro passe, tudo o que preparámos na pré-temporada vai ser mais importante», começou por destacar o treinador na antevisão do jogo.

Um FC Porto forçosamente diferente, até porque mudou a liderança da equipa técnica, com Vítor Bruno a suceder a Sérgio Conceição. «Acho que o FC Porto continua com as coisas importantes que já tinha, é muito competitivo, está habituado a ganhar e isso não muda. Espero que o resultado seja diferente, espero que sejamos melhores do que fomos naqueles vinte e tal minutos. Estivemos bem no jogo, mas acho que podemos estar muito melhores», prosseguiu.

A final da Taça, apesar de ter sido jogada há pouco mais de três meses, não foi grande referência na preparação do jogo deste sábado. «Não usamos muito o jogo da final da Taça porque o jogo, a partir da expulsão, muda. Temos de mudar alguma coisa, a nossa saída de bola custou um bocadinho, tivemos dificuldades no início da construção, controlámos mal a profundidade do Galeno. Isso mantém-se, com o [Gonçalo] Borges, vamos tenta controlar a profundidade jogando longe da nossa baliza», comentou.

Vítor Bruno chega a este jogo com responsabilidades acrescidas, depois da promoção a treinador principal, mas Ruben Amorim diz que se sente mais pressionado do que nunca para ganhar este sábado. «Não posso falar pelo Vítor ou pelo FC Porto, posso dizer que me sinto muito mais pressionado agora. Estamos nos Jogos Olímpicos e as pessoas que já ganharam medalhas dizem que a pressão agora é muito maior. Eu sinto-me muito mais pressionado agora do que quando cheguei. Nós vivemos uma estabilidade diferente, o FC Porto é que viveu uma instabilidade. Sinto que é mais importante para nós, mas não posso falar pelo FC Porto», destacou ainda.