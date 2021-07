Declarações do defesa do Sporting, Feddal, à TVI após a conquista da Supertaça, com uma vitória frente ao Sp. Braga:

«Estou muito feliz, feliz pelos adeptos, agora é pensar na nova temporada, temos de começar bem a temporada. O português está melhor, sim.»

[Foi difícil aguentar os 90 minutos?] Sim, sabemos que o Sp. Braga é uma equipa que está muito bem trabalhada, precisamos de jogos para melhorar e enfrentámos este jogo com muita ilusão.

Favoritos ao título: Não pensamos nisso, pensamos jogo a jogo e é isso que nos pode levar ao título.»