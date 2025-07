No rescaldo à Supertaça, conquistada pelo Benfica no Estádio Algarve, Gonçalo Inácio analisou a derrota do Sporting (1-0), na flash da Sport tv.

«Queríamos a vitória, lutámos até ao fim. Faltou a eficácia, trabalhámos muito durante o jogo,mas não criámos oportunidades de golo suficientes.»

«Gyökeres? O Luis Suárez chegou há poucos dias, há que treinar as dinâmicas. Não fiquei magoado pela forma como o Gyökeres saiu. Esclarecemos tudo e estamos bem.»

«Aos adeptos deixo a mensagem para que continuem assim, seguimos todos juntos.»