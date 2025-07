Além de Viktor Gyökeres, o futuro de Morten Hjulmand foi abordado por Rui Borges, que confessou ter notado apenas uma diferença no capitão desde que chegou... agora está casado. O técnico comenta a abordagem dos leões no mercado de transferências e compara a forma como Sporting e Benfica se prepararam para o arranque da temporada.

Futuro de Hjulmand no Sporting

«É um jogador do clube e tem uma cláusula. Quem o quiser ir buscar tem de a pagar. Encontrei-o motivado e concentrado, é capitão e líder, tem dado sempre o exemplo e está focado no futuro. Veio diferente, veio casado e de resto está igual. Sinto-o tranquilo, ainda que, por dentro, o mercado possa mexer com ele. Estamos numa equipa grande e é normal falarem dos nossos jogadores.»

Reforços que já cá estão e outros a chegar

«O plantel está equilibrado para já, mas queremos sempre acrescentar uma ou outra coisa. Entre todos estamos a tentar arranjar as soluções que idealizámos. No Sporting todos contam, em todos os setores e cada um no seu papel. Ricardo Mangas? Para o lado esquerdo temos várias opções. Há o Quenda, há o Esgaio, o Fresneda e até o Geny. Do outro lado, a renovação do Travassos é sinal de que está a fazer o caminho muito bem feito. O sonho dele é jogar no Sporting e a perspetiva é muito boa para o futuro.»

Pré-época do Sporting e do Benfica

«O Benfica acabou a época mais tarde, teve menos férias, mas perdeu menos condição física. Estão mais preparados porque não tiveram, feliz ou infelizmente, muito tempo para se prepararem. Nós tivemos uma paragem mais longa, mas perdemos toda a condição física. Com todas as condicionantes, é o nosso trabalho e temos de nos adaptar a isso. Não acho que vá condicionar qualquer uma das equipas, a vontade e ambição de ambas será enorme e isso vai-se sobrepor a tudo o resto.»