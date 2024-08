Foi aberto um processo de averiguações pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, na sequência dos ferimentos causados por estilhaços de vidro a uma adepta sportinguista, na Supertaça Cândido de Oliveira. Nuno Santos partiu o vidro, em descontentamento e originou indiretamente os ferimentos na jovem, que se encontrava poucos metros abaixo do camarote.

A Federação Portuguesa de Futebol não menciona o nome de Nuno Santos no comunicado. Justifica o processo com «factos relacionados com ferimento de uma adepta que impôs tratamento hospitalar, ferimento que terá sido causado por um vidro partido, em jogo a contar para a Supertaça Cândido de Oliveira.»

A entidade acrescenta ainda que foi «atribuída natureza urgente ao processo». «O processo foi enviado, dia 05 de agosto de 2024, à Comissão de Instrução Disciplinar da FPF, ficando excluída a publicidade até ao fim da instrução», diz a Federação Portuguesa de Futebol.

A adepta, de 22 anos, teve de levar 30 pontos na cabeça, tendo sofrido um hematoma forte na cabeça. O futebolista tem estado em contacto com ela para se inteirar do seu estado de saúde. O FC Porto venceu o Sporting por 3-4, no Estádio Municipal de Aveiro.