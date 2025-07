Francisco Trincão aborda a preparação do Sporting para a Supertaça desta quinta-feira, os índices físicos do grupo e um Sporting «diferente», sem Viktor Gyökeres. A final decorre no Estádio Algarve e está marcada para as 20h45.

Pré-época e preparação para a Supertaça

«A pré-época serve para isso, tivemos bastante tempo para preparar este jogo. Acho que estamos todos preparados, sabemos que é um jogo difícil, temos muito para fazer, sabemos que é uma equipa bastante boa, mas acho que a pré-época serviu para isso, acho que estamos com os índices ao mais alto nível e agora é ganhar o jogo», começou por dizer.

Um Sporting diferente, sem Gyökeres

«Não direi mais forte, diria diferente. Temos novos jogadores, novas ideias e acredito que será diferente daquilo que foi, como é óbvio. O Viktor tinha características diferentes do que os pontas de lança que temos agora, mas acho que pode ser bom na mesma, única questão é que vão ser características diferentes e formas diferentes de jogar», comentou ainda.