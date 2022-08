Foi oficializada na segunda-feira a transferência de Bruno Tabata para o Palmeiras, de Abel Ferreira.

O Sporting publicou pouco depois uma mensagem a assegurar que o clube «será para sempre a casa» do médio brasileiro, e mais tarde foi o próprio jogador a publicar um texto de despedida.

No texto emocionado, Tabata garante que nunca esquecerá o que viveu no Sporting, recorda o título que «só aquele grupo de trabalho fantástico podia conquistar» e agradeceu pelos sonhos de criança que conseguiu alcançar de leão ao peito.

«Família Sportinguista, chegou o dia do adeus. Hoje me despeço deste grande clube que me deu a oportunidade de realizar vários sonhos de criança! Foram dois anos incríveis com 4 títulos, em destaque o Campeonato Nacional depois de um longo tempo, um feito especial, que só aquele fantástico grupo podia conquistar. Deixo em Portugal muitos amigos e pessoas que me ajudaram muito a crescer como homem e como profissional. Desde que cheguei aqui fiz o meu melhor para que o Sporting pudesse estar no lugar onde merece estar, e saio com o dever cumprido que dei o meu contributo das formas que pude todos os dias para este gigante ser ainda maior».

O jogador que chegou a Portugal para jogar no Portimonense deixou depois uma palavra aos adeptos e justificou a mudança para o Palmeiras, explicando que precisava de «continuar a sorrir».

«Um agradecimento aos adeptos que fazem esse clube ser tão querido e por nos últimos dias com a iminência da minha saída me deixarem muitas mensagens de apoio e gratidão. Tomar a decisão de deixar esse clube e este país não foi fácil, mas sentia do fundo do coração que precisava dar esse passo adiante para continuar sorrindo e fazendo oque eu mais amo. Nunca esquecerei de cada detalhe daqui e o quanto fui feliz aqui, espero também que nunca se esqueçam de mim».