A reabertura do mercado de transferências foi um dos temas da conferência de imprensa de Ruben Amorim, prévia ao jogo contra o Sporting de Braga dos quartos de final da Taça da Liga. O técnico dos leões não se alongou sobre a situação de Jovane no plantel, mas admitiu a necessidade do clube ir ao mercado para reforçar a defesa.



«O que o Jovane quer? Não sei, não lhe perguntei. Ele está muito focado no Sporting. O plano que temos para o Jovane, é o mesmo que temos para os outros. É lutar por um lugar e quem tiver a sorte de jogar, tem de aproveitar o momento», começou por dizer.



«Central do lado direito? Temos tido azar. Temos dois lesionados e voltando os dois, não há urgência de comprar o jogador nem eu pedi um central de pé direito. Temos o nosso plano e muito desse plano, é a longo prazo. Faz parte da nossa ideia trazer mais um central. Porquê? Porque este ano tivemos várias lesões, jogamos com três centrais e tínhamos só cinco. Por isso, subimos o Marsà. O Neto vai ficar para ano, mas ainda não sabemos qual é a ideia para o ano seguinte. Como disse, na equipa B, os de pé direito estão um pouco atrasados. Vamos avaliar. Acho que o Neto e o St. Juste vão voltar em breve. Quem vier, será a pensar não só no presente, mas também no futuro», acrescentou.



Amorim defendeu que o ataque do Sporting ao mercado será para evitar uma situação idêntica à de Matheus Nunes que no verão, deixou Alvalade já perto do fecho da janela de transferências.



«Volto a dizer: o nosso plano está bem pensado, sabemos o que queremos fazer neste e no próximo mercado. Não pensamos muito em janeiro, estamos a pensar nos jogadores que queremos contratar a pensar no futuro: quem sai, quem pode sair, salvaguardar situações como a do Matheus Nunes. Não vamos cair no mesmo erro outra vez. As lacunas vão variar consoante as saídas e as lesões que aparecerem», concluiu sobre o assunto.



O Sporting-Sp. Braga está agendado para as 20h15 desta segunda-feira, em Alvalade.