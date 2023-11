O treinador do Sporting, Ruben Amorim, afirmou esta quarta-feira que vê Pedro Gonçalves da mesma maneira do que viu antes do jogo com o Boavista, no qual marcou um belo golo de calcanhar para fechar a vitória por 2-0 e que surgiu na sequência das palavras do selecionador nacional Roberto Martínez sobre o atleta dos leões.

«Trabalhar quase não trabalhou, praticamente recuperou, ontem quase não o vi, hoje fez um trabalho sem grande exposição, sem sprintar, sem grandes distâncias. Foi apenas tático, de preparação para o jogo. Portanto, vejo um Pote da mesma maneira», começou por dizer Amorim, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Farense, da Taça da Liga.

«Depois não é resposta [ndr: ao selecionador]. Nem tudo o que se faz é resposta. Ele ouviu as palavras, de certeza, do selecionador. Acima de tudo, viu que o selecionador está atento e ele fez o seu trabalho. Também falhou um golo na primeira parte. Tem um lance ao poste e depois faz o golo. Portanto, um golo natural do pote, que faz grandes golos, num jogo muito competente, como ele tem vindo a fazer. Marcando chama sempre mais a atenção, mas tem vindo a jogar bastante bem e vejo-o normal, como sempre», concluiu, já depois de alertar para o jogo com o Farense, como se fosse de Taça de Portugal, fazendo eco das palavras do técnico dos algarvios, José Mota.

«É um jogo decisivo, começámos agora a competição, mas, e como disse o seu treinador, o Farense ganhando, acaba já a Taça da Liga [ndr: para o Sporting]. É importante vencer, também nos dá uma vantagem para o segundo jogo. Não fica tudo feito, mas damos um passo muito importante. Com empate, temos de ir jogar com o Tondela e vencer e ter atenção ao número de golos. Portanto, queremos vencer, continuar a melhorar em certos aspetos do jogo, sabendo que não temos muito tempo para treinar. Temos de mostrar mais vídeos, tem de ser tudo muito rápido, o treino tem de ser praticamente parado, porque há jogadores que vão repetir sequência de jogos, poderão entrar outros no onze. São semanas mais rápidas, mas é sempre melhor quando estamos a vencer, dá-nos mais confiança. É um jogo em que tudo pode acabar, é como se fosse um jogo da Taça de Portugal, temos de vencer para seguir em frente», analisou.

O Farense soma três pontos e é líder do grupo C, depois de ter ganho o primeiro dos três jogos do grupo, ante o Tondela, em casa, por 1-0. Depois do Sporting-Farense, o grupo fecha com o Tondela-Sporting, a 23 de dezembro.

O Sporting-Farense tem apito inicial marcado para as 20h15 de quinta-feira e arbitragem de Gustavo Correia. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.