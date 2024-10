Com Nuno Santos ausente dos relvados praticamente até fim da temporada, o Sporting precisa de soluções para o corredor esquerdo. Sem descartar a hipótese de ir ao mercado, Ruben Amorim disse que há soluções no plantel para suprir a ausência do ala e adiantou quem pode fazer a posição no lado esquerdo.



«Ainda não pensamos no mercado, está longe. Temos soluções dentro do plantel. Com tantos jogos, às vezes trocamos o Quenda e o Geny naquela posição e ainda temos o Fresneda. Nesta fase, ele voltou a treinar mais naquela posição. Tive uma conversa com ele e senti que ele não estava feliz. Senti que o futuro dele não passa pela posição de central/lateral. Passei por isso muitas vezes e não vale a pena forçar. O [João] Simões também já está a trabalhar connosco. É estranho porque ele é um ala e como vai fazer a posição do Nuno Santos? O Simões é muito inteligente, tanto joga a ala como a médio centro. Em caso de emergência pode jogar lá no corredor porque é inteligente. Temos algumas ideias, vamos ver se funcionam», referiu, em conferência de imprensa.



O treinador lembrou que «Nuno Santos tem números incríveis e um espírito difícil de substituir», mas que vai «olhar para as opções» à disposição e «sobreviver dia a dia». Amorim apontou ainda Maxi Araújo como outro jogador que pode fazer a posição.



«O Maxi é uma opção. Ele tem sofrido porque o Pote não está sempre apto e como ele joga muito bem na seleção ali, é mais um opção. Vamos ter de rodar muito os jogadores, mas o Maxi é um jogador que pode fazer a posição», concluiu.



O Sporting tem duelo agendado com o Nacional, referente aos quartos de final da Taça da Liga, para esta terça-feira (20h15), em Alvalade.